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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 26 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 26 Ekim Pazartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Boğa Dolunayı senin ikinci evinde, yani kazanç ve harcama alanında doğuyor; bu, bir gelir kaleminin bittiğini ya da bir harcamanın nihayet sonuçlandığını gösterebilir. Son üç ayın banka hareketlerini yan yana koyup hangi masrafın artık anlam taşımadığını işaretle. Sabahın erken saatlerinde Güneş'in karşısına geçen Ay bu taramayı yapmak için berrak bir zihin veriyor. Merkür'ün geri yürüyüşü ortak hesaplarda küçük karışıklıklar çıkarabileceğinden, yeni bir ödeme talimatı vermeden önce eskileri kapat. Bir aboneliği, bir sigortayı ya da kullanmadığın bir hizmeti iptal etmek bugün hem bütçeni hem içini rahatlatır. Kendine ödül olarak gereksiz bir şey almak yerine, kenara küçük bir tutar koy. Ay sonu için bir tasarruf hedefi yazmayı ihmal etme.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Dolunay senin burcunda olduğu için bugün para konusunda da 'Ben ne kadar değer taşıyorum?' sorusu açık açık gündemde. İş yerinde ücret, prim ya da çalışma saati hakkında bir konuşma ertelendiyse bugün onu rahat bir tonla açmanın zamanı. Dolunayın hemen ardından Plüton'la kurulan kare karşı tarafın pazarlıkta sertleşmesine neden olabilir, sen sakin kal ve rakamını gerekçeleriyle birlikte söyle. Venüs altıncı evinde geri giderken günlük harcamalarını, öğle yemeği ve yol gibi küçük kalemleri gözden geçirmek seni şaşırtabilir. Merkür retrosu yüzünden mesaj ve e posta yoluyla verilen sözlerin ekran görüntüsünü sakla. Gün sonunda kendine ayırdığın bütçeyi küçük tutmak uzun vadede işine yarar. Konuşmayı kısa tutman ve rakamı net söylemen yeterli.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Dolunay on ikinci evinde doğarken para tarafında görünmeyen kalemler öne çıkıyor: unutulmuş bir abonelik, eski bir kredi kartı ekstresi, kullanılmayan bir üyelik ya da bir yakınına yardım olarak verilen ve geri dönmeyen para. Sabaha karşı Ay'ın Boğa'ya geçişi sezgilerini keskinleştiriyor; hangi harcamanın seni gerçekten yorduğunu hissedebilirsin. Güneş altıncı evinde olduğundan günlük işlerin ve masrafların bir tabloya dökülmesi kolay. Merkür senin yöneticin ve geri giderken, bugün yeni bir ödeme planı kurmak yerine eskileri kapatmak çok daha akıllıca. Eski bir borcu ya da bekleyen bir ödemeyi kimseye anlatmadan, kendi başına çözmek içini rahatlatır. Ekstreni telefonunda değil masaüstünde incelemek ayrıntıyı görmeni kolaylaştırır. Geceyi bütçe hesaplarıyla bitirmek yerine erken dinlen.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Dolunay on birinci evinde, yani arkadaşlık ve ortak hedefler alanında doğuyor; paylaşılan bir borç, grup içinde alınan ortak bir hediye ya da arkadaşınla bölüşülen bir harcama bugün hesaba katılıyor. Gün doğarken Dolunayla birlikte kimin neyi hak ettiği netleşiyor. Ay'ın Plüton'la kuracağı kare ortak kaynaklar konusunda sertleşmeye yol açabilir; sen tutarları sakin bir dille ve yazılı olarak sor. Retro Merkür geriye gidiyorken yeni bir ortak yatırım ya da hisse önerisine hemen evet deme. Güneş beşinci evinde olduğundan keyif harcamalarını sınırlandırmak ayrıca zor olabilir; bir arkadaş buluşması için ayırdığın tutarı önceden belirle. Alacak ya da verecek konusunu kısa bir mesajla kapat. Hediye listesini bütçeye göre sınırla.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Dolunay kariyer alanında doğarken emeğinin karşılığını almak, maaş ya da prim konusunu görüşmek için güçlü bir gün. Burcundaki Mars ve Jüpiter sana cesaret verirken, sabah saatlerinde Güneş'in karşısına geçen Ay bir yöneticiyle ya da müşteriyle yapılacak konuşmayı hızlandırabilir. Öğleden sonra Güneş'in Plüton'la yaptığı kare karşı taraftan sert bir cevap getirebilir, bu yüzden elindeki başarı listesini yazıya dök. Merkür geri gittiği için sözleşme ya da zam yazışmasını imzaya hazır hale getirmeden önce bir arkadaşına okut. Ek bir iş ya da proje teklifi gelirse süreyi ve ücreti netleştirmeden kabul etme. Kendine yatırım yapacağın bir kursun ücretini yalnızca prim yatınca öde. Rakamı söylerken sesini yükseltmeden net kal.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Dolunay dokuzuncu evinde doğarken eğitim, yolculuk ve yurt dışı kaynaklı harcamalarda bir kapanış yaşanabilir: bir uçak bileti, bir kurs, bir sertifika sınavı ya da yabancı bir hizmetin ücreti sonuçlanıyor olabilir. Şafakla birlikte Dolunay, hangi planı gerçekten istediğini netleştiriyor. Ay'ın Plüton'la yapacağı kare altıncı evindeki iş düzenini sorgulatabilir; fazla mesai yazdıysan ödemesini kayıt altına al. Venüs ikinci evinde geri giderken emeğinin karşılığını yeniden düşünmek seni yormasın, rakamları bir tabloya yazman yeter. Merkür geriye giderken iade ve iptal koşullarını sormadan ödeme yapma. Gün sonunda gelen bir indirim mesajını okumadan silmek de bütçene iyi gelir. Küçük bir yedek bütçe ayırmak sürprizlere karşı seni korur, ilk adım olarak aylık ortalamanı çıkar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Dolunay sekizinci evinde doğuyor; kredi, taksit, ortak gider ya da bir yakınına ait mali yük bugün sonuca doğru ilerleyebilir. Gece yarısından sonra Venüs'le karşı karşıya gelen Ay, eski bir parasal konunun artık kapanması gerektiğini sezdiriyor. Güneş ikinci evinde olduğu için kendi gelirini ayrı bir satırda görmek kolaylaşıyor; ortak ve kişisel kalemleri iki sütuna böl. Merkür geri giderken yeni bir borç almak yerine mevcut taksitlerin sırasını yeniden kurmayı dene, bankanla konuşmak da yararlı olabilir. Öğleden sonra Güneş'in Plüton'la karesi beşinci evindeki keyif harcamalarında seni tetikleyebilir; ani bir alışveriş yerine bir gün bekle. Bir arkadaşının ödünç talebine tutar ve tarih belirterek cevap ver. Banka dekontlarını bir hafta saklaman yeterli.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Dolunay yedinci evinde doğarken müşteri, iş ortağı ya da eşle paylaşılan para konuları öne çıkıyor. Bir ortaklığın gelir paylaşımını, bir sözleşmenin vadesini ya da ortak bir hesabı bugün netleştirmek mümkün. Güne uyanırken Güneş'in tam karşısına geçen Ay bu konuşmayı açmak için sana net cümleler veriyor. Ay'ın Plüton'la yapacağı kare dördüncü evindeki ev giderlerini de ortaya çıkarabilir; kira, aidat ve fatura gibi kalemleri tek tabloya yaz. Merkür burcunda geri giderken imza atmadan önce her maddeyi yüksek sesle oku. İkindiye doğru Güneş'in Plüton'la kuracağı kare ortakla yapılan pazarlıkta gerilim yaratabilir; sen rakamlarına tutunup sakin kal. Gereksiz bir üyeliği iptal etmek de içini rahatlatır. Bir sözleşme ya da ödeme sözü verirken tarih yaz.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Dolunay altıncı evinde doğarken maaş, ek mesai ya da bir iş masrafı konusunda bugün bir sonuca ulaşmak mümkün. Haftanın başında iş yerinde yapılan görev dağılımı, ücretini etkileyebilecek bir değişiklik getirebilir; yazılı bir not isteyerek ilerle. Ay'ın Plüton'la kuracağı kare üçüncü evindeki yazışmalarda gerilimi artırabilir, bu yüzden ödemeyle ilgili mesajlarda kısa ve net cümleler kur. Venüs on birinci evinde geri giderken arkadaşlarla yapılan paylaşımlı harcamalar bir kez daha hesaplanmak istiyor. Retro Merkür sürerken yeni bir yazılım, ofis malzemesi ya da bir kursa kayıt gibi harcamaları bir hafta ertele. Akşam kendine yeni bir iş planı yazmak ve haftalık hedefini belirlemek bütçeni toparlar. Haftalık harcama sınırını bir kâğıda yaz.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Dolunay aşk ve yaratıcılık alanında doğuyor; bu alan aynı zamanda keyif harcamalarını, hobi giderlerini ve kendi ürettiğin işten gelen geliri temsil ediyor. Sabaha doğru Dolunayla birlikte kendi değerini tarif etme cesareti kazanabilirsin. Plüton'un ikinci evine yaptığı kare para ve değer konusunda eski bir konuyu açabilir; bir ödeme gecikmişse nazik ama net bir hatırlatma yaz. Geri yürüyen Merkür yüzünden arkadaşlarla yapılan ortak harcamalarda kimin ne ödediğini bir kez daha netleştir. Güneş on birinci evinde olduğundan çevrenden gelecek bir destek ya da iş fırsatı gündeme gelebilir, ancak şartları ayrıntılı sor. Bütçeni sadeleştirmek için gereksiz iki harcama kalemini listeden çıkar. Hobi malzemesine yapacağın alımı bir gün beklet.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Dolunay dördüncü evinde, yani ev ve aile alanında doğarken kira, aidat, ev bakım masrafı ya da bir aile bireyiyle ilgili ortak harcama bugün sonuca bağlanabilir. Erken saatlerde Dolunayla birlikte evdeki bir konuyu konuşmanın yolu açılıyor. Ay'ın Plüton'la yapacağı kare burcunda dönüşüm hissi veriyor; eski bir harcama alışkanlığından vazgeçmek için doğru bir gün. Güneş kariyer alanında olduğu için iş yerinde maaş ya da bordro ile ilgili yazışmalar yoğunlaşabilir. Merkür retrosu devam ederken bordrodaki kalemleri bir kez daha kontrol et. Venüs dokuzuncu evinde geri giderken yurt dışı kaynaklı bir ödeme ya da eğitim ücreti varsa iade koşullarını sor. Evdeki küçük bir onarım için fiyatı iki yerden öğren.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Dolunay üçüncü evinde doğarken iletişim, yol, internet ve telefon gibi küçük ama sürekli giderlerin hesabını yapmak için iyi bir gün. Sabahın erken saatlerinde berrak bir zihinle bir kurs ücretini ya da bir yazışma kaynaklı ödemeyi sonuçlandırabilirsin. Plüton'un on ikinci evine yaptığı kare görünmeyen bir masrafı ortaya çıkarabilir; ekstrendeki tanımadığın bir kalemi sorgula. Güneş dokuzuncu evinde olduğundan eğitim ya da yolculuk ücretlerini bugün bir kenara not et. Merkür'ün yön değiştirdiği bu günlerde mesajlarda ve e postalarda rakam hatası yapmak kolay, göndermeden önce bir kez daha oku. Bir arkadaşının ya da komşunun borç isteğine sakin ve net bir cevap ver. Telefon paketini yeniden değerlendirmek bütçene fayda sağlar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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