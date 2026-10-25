Günlük Para Burç Yorumuna Göre 26 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Boğa Dolunayı senin ikinci evinde, yani kazanç ve harcama alanında doğuyor; bu, bir gelir kaleminin bittiğini ya da bir harcamanın nihayet sonuçlandığını gösterebilir. Son üç ayın banka hareketlerini yan yana koyup hangi masrafın artık anlam taşımadığını işaretle. Sabahın erken saatlerinde Güneş'in karşısına geçen Ay bu taramayı yapmak için berrak bir zihin veriyor. Merkür'ün geri yürüyüşü ortak hesaplarda küçük karışıklıklar çıkarabileceğinden, yeni bir ödeme talimatı vermeden önce eskileri kapat. Bir aboneliği, bir sigortayı ya da kullanmadığın bir hizmeti iptal etmek bugün hem bütçeni hem içini rahatlatır. Kendine ödül olarak gereksiz bir şey almak yerine, kenara küçük bir tutar koy. Ay sonu için bir tasarruf hedefi yazmayı ihmal etme.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…