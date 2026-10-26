Günlük Para Burç Yorumuna Göre 27 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, Ay burcunda ilerlerken gün ortasında retro Merkür'ün tam karşısına geçiyor ve bir ortaklık ya da sözleşmede gözden kaçan küçük bir ayrıntıyı ortaya çıkarabiliyor. İmzaya ya da onaya geçmeden önce maddeleri baştan sona bir kez daha oku, sayıları kendi hesabınla doğrula. Akşama doğru Ay'ın Jüpiter'le kurduğu kare, ev için büyük bir harcamayı fazla cazip gösterebilir; mobilya, tadilat ya da yeni bir cihaz fikrini bir hafta beklet. Sabahki Mars karesinden kalan sabırsızlıkla pazarlığı sertleştirme. Aylık giderlerini gelir sırasına göre listelemek, nerede kaçak olduğunu gösterir. Eski bir taksit ya da sabit ödemeyi yeniden müzakere edebilir misin diye bankanı ya da hizmet sağlayıcını ara. Küçük bir indirim bile yıl sonunda fark yaratır; konuşurken sesini yumuşak ama kararlı tut.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…