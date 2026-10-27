Günlük Para Burç Yorumuna Göre 28 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili İkizler, sabahki Ay ve Plüton üçgeni, yurt dışı ya da eğitimle ilgili bir ödemenin yeniden düzenlenebileceğini gösteriyor; rakamları yazılı sorup öğren. Öğleye doğru Ay Uranüs'le kavuşunca kafana yeni bir gelir fikri düşebilir, örneğin bir ders, bir yazı işi ya da küçük bir danışmanlık. Hemen yatırım yapmadan önce maliyetini ve süresini hesapla. Akşam Satürn'le sekstil, uzun süredir ertelediğin ödemeleri tek tek kapatmak için uygun bir zemin sağlıyor. Venüs'ün geri hareketi kendine harcadığın paranın nereye gittiğini de sorgulatıyor. Gelirinle giderini bir tabloda yan yana görmek kararlarını kolaylaştırır. Bir ders ya da yazı işi için fiyat belirlerken ek emeğini de hesaba kat ve peşin ödeme iste. Kısa vadeli bir iş teklifini kabul etmeden önce ödemenin ne zaman yapılacağını sor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…