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Koç Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Bugün Koç ve yükselen Koç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 28 Ekim Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabah Ay'ın Plüton'la kurduğu üçgen gelirini uzun vadede büyütecek bir fikri görünür kılıyor; bu fikri hemen harcamaya çevirmek yerine hesabını bir deftere yaz. Öğleye doğru Uranüs'le buluşan Ay üçüncü evinde ani bir ödeme talebi ya da fiyat değişikliği getirebilir, bu yüzden gelen her mesajı tutarıyla birlikte kaydet. Akşam Satürn'le sekstil yapan Ay harcamalarını disipline etmen için uygun bir zaman sunuyor; kullanmadığın abonelikleri ayıkla ve aylık sabit giderlerini tek bir sayfada topla. Venüs'ün geri hareketi büyük ve duygusal alışverişleri ertelemeni öneriyor. Ay sonuna kadar uygulayacağın küçük bir harcama sınırı belirle. Maaş gününü takvime işaretle ve ondan önce büyük bir ödeme planlama. Birinden borç istenirse tutarı ve vadeyi baştan netleştir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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