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Koç Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
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Bugün Koç ve yükselen Koç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 3 Kasım Salı günü Koç ve yükselen Koç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay öğleye kadar beşinci evinde keyif harcamalarını tatlı gösteriyor; Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren altıncı evinde ise gündelik giderlerini ve iş yerindeki masrafları gözden geçirmeni istiyor. Sekizinci evde görünür olan Güneş ve geri giden Merkür ortak ödemelerde atladığın bir kalemi hatırlatabilir. Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare bu konuşmayı keskinleştirebilir. Gün doğmadan Venüs'e uzanan Ay sekstili küçük bir tahsilat ya da uygun bir teklif ihtimali taşıyor. Birinci eve uzanan Satürn bütçe disiplini istiyor. Bugünün harcamalarını akşam bir yere yaz. Kart limitini kontrol et. Anlık alışverişi yarım gün beklet. Hesabındaki aboneliklerin dökümünü çıkar. Bütçeni haftalık bir tabloya taşımak ay sonunu rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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