article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Para Burç Yorumuna Göre 1 Kasım Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Para Burç Yorumuna Göre 1 Kasım Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 1 Kasım Pazar gününe özel para falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sekizinci evini etkileyen Güneş ile Merkür retrosu paylaşılan masraflarda eski bir hesabı açabilir; evrakları önünde tut. Öğle vakti Plüton'la oluşan karşıtlık arkadaş çevresinden gelen bir para talebini zorlaştırabilir, bu yüzden sınırını net tut. Ay beşinci evden geçerken keyif odaklı alışverişi çekici kılıyor. Uranüs'e uzanan ikindi açısı üçüncü evinde yakın çevreyle yapılan bir ödeme konusunda esneklik sağlıyor. Birinci evinde kalan Satürn bütçe disiplini istiyor; gece saatlerinde Ay ile Satürn arasında oluşan üçgen bunu destekliyor. Ay sonuna kadar kalan harcamaları bir kâğıda yaz. Eğlence payını baştan belirle. Küçük bir birikim kalemi ekle. Taksit toplamını gözden geçir. Alışveriş öncesi ihtiyaç ve istek ayrımı yap. Faturaları vade sırasına diz.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, dördüncü evinden geçen Ay ev, aile ve emlak harcamalarını gündeme getiriyor; sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni bunları sakin değerlendirmene yardım ediyor. Yedinci eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür ortaklarla yapılan ödeme anlaşmasında eksik bilgi bırakabilir, sözleşmeyi yazılı özetle. İkindiye doğru Ay ile Uranüs arasında oluşan uyumlu açı gelir kapısını beklenmedik yerden açabilir, ama risk alma. Onuncu evini etkileyen Plüton iş yerindeki ödeme ya da prim konusunda güç dengesini hissettirebilir; Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi bunu gündeme taşıyabilir. Ev giderlerini bir tabloya yaz. Büyük alışverişi iki gün beklet. Ortakla yapılan her ödemeyi kayda geç. Beklenmedik masraf için küçük bir pay ayır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay üçüncü evinde kısa yolculuk, satış ve yazışma yoluyla gelir fırsatı açıyor; Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni bu fırsatları sakin değerlendirmene yardım ediyor. Altıncı evinde kalan Güneş ve retrodaki Merkür çalışma ortamında bekleyen bir ücret kalemini hatırlatabilir; hesap hareketlerini karşılaştır. Birinci evi üzerinde duran Uranüs kendi alanında ani bir gelir fikri doğurabilir; Ay'ın Uranüs'le ikindi kurduğu yumuşak açı bunu destekliyor. Öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı eğitim ya da yurt dışı harcamasında fiyat farkını gösterebilir. On birinci evi üzerinde duran Satürn ve Neptün arkadaşlarla yapılan ortak giderlerde sınır istiyor. Fiyat teklifini yazılı al. Gelir ve gider kalemlerini bir sayfaya sığdır. Ani yatırım fikrini bir gece beklet. Arkadaşlarla paylaşılan masrafları önceden konuş.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay ikinci evinde para ve değer duygunu öne çıkarıyor; öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen bütçeni sakin görmene yardım ediyor. Beşinci evi üzerinde duran Güneş ve retro Merkür keyif ve hobi bütçesini yeniden ölçmeni öneriyor. Sekizinci evinde kalan Plüton ortak para, kredi ve vergi konularını sertleştirebilir; Ay'ın Plüton'la öğlen kurduğu karşıt açı bunu gündeme taşıyabilir. On ikinci evini etkileyen Uranüs gizli bir gideri ortaya çıkarabilir. Onuncu eve denk gelen Satürn meslek hayatındaki ödeme beklentisini yavaşlatabilir; gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni bunu yumuşatıyor. Sabit giderlerini listele. Sepete atmadan önce bir gün bekle. Ortak borçları not et. Küçük bir tasarruf hedefi koy.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay burcunda ilerlerken harcama isteğini ve cömertliği artırıyor; ikram ve hediye payına bir tavan çiz. Birinci evinde kalan Mars ve Jüpiter bu eğilimi büyütüyor. Dördüncü evini etkileyen Güneş ile Merkür retrosu konutla ilgili ertelenmiş bir gideri yeniden önüne koyabilir. Uranüs'e uzanan ikindi açısı arkadaştan gelen bir yatırım fikrini cazip gösterebilir, şartları yazılı iste. Dokuzuncu eve denk gelen Satürn ve Neptün seyahat ve öğrenim masraflarında kesinlik arayışı doğuruyor; gece saatlerinde Ay ile Satürn arasında oluşan üçgen bunu sakinleştiriyor. Öğle vakti Plüton'la oluşan karşıtlık ortaklıkla ilgili ödeme konusunda güç mücadelesi doğurabilir. Sözleşmelerini klasörle. Yedek bir bütçe kalemi aç. Hediye harcamasını sınırla. Kredi kartı hareketlerini gün sonunu beklemeden kontrol et.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay on ikinci evde gözden kaçan küçük giderleri fark ettiriyor; sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni bunları sakin görmene yardım ediyor. İkinci eve denk gelen geri hareketli Venüs sahip olduklarının değerini tartıyor, kullanmadığın bir aboneliği kapat. Üçüncü eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür elektronik postayla ya da mesajla gelen bir fatura notunda hataya yol açabilir. Altıncı evini etkileyen Plüton iş yerindeki ücret ya da görev paylaşımını sertleştirebilir; Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi bunu gündeme getirebilir. Onuncu evinde kalan Uranüs kariyerde ani bir gelir değişikliği getirebilir. Tutarları iki kez kontrol et. Makbuzları tarihe göre sırala. Ek gelir teklifini yazılı iste. Giderlerini kalem kalem not al.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, on birinci evinden geçen Ay sosyal çevre harcamalarını gündeme getiriyor; Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni bunları sakin tartmana yardım ediyor. İkinci evinde kalan Güneş ve retrodaki Merkür gelir planında pazarlık fırsatı sunuyor. Burcundaki geri hareketli Venüs kişisel alışverişlerde neye değer verdiğini hatırlatıyor. Beşinci eve denk gelen Plüton eğlence ve yaratıcı harcamalarda güç mücadelesi doğurabilir; öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı bunu hissettirebilir. Ay'ın Uranüs'le ikindi kurduğu yumuşak açı yurt dışı kaynaklı bir kazanç fikri getirebilir. Davetlere katılmadan önce bütçene bak. İlk teklifi hemen kabul etme. Ortak giderleri yazılı kayda geç. Ay sonuna kalan tutarı hesapla. Bütçe tablosunu güncel tut ve sürpriz harcamalara pay bırak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki Güneş ve geri hareketli Merkür mali görüşmelerde dikkatli konuşmanı istiyor; öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen zihnini sakinleştiriyor. Ay onuncu evde maaş artışı beklentisini canlı tutuyor. On ikinci evi üzerinde duran geri hareketli Venüs görünmeyen bir tüketim alışkanlığını ele veriyor. Dördüncü evinde kalan Plüton ev ve emlak masraflarında sertleşmeye yol açabilir; Ay'ın Plüton'la öğlen kurduğu karşıt açı bunu hissettirebilir. Sekizinci evini etkileyen Uranüs ortak parada ani bir değişiklik getirebilir. Altıncı eve denk gelen Satürn gündelik harcamalarda düzen arıyor. Aboneliklerini sırala. Rakamları yazılı teyit et. Ortak giderleri kayda geç. Aylık bir birikim miktarı belirle. Gelir kalemlerini alt alta yazarak plana netlik kazandır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, dokuzuncu evinden geçen Ay eğitim ve yurt dışı bağlantılı bir kazanç fikrini canlandırıyor; Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen bunu sakin değerlendirmene yardım ediyor. On ikinci evi üzerinde duran geri hareketli Merkür gözden kaçan bir kart hareketini yüzeye çıkarabilir. Yedinci eve denk gelen Uranüs ortakla yapılan ödeme anlaşmasında ani bir değişiklik getirebilir. Üçüncü evi üzerinde duran Plüton yazışma ve kısa yolculuk giderlerinde fiyat artışına yol açabilir; öğle vakti Plüton'la oluşan karşıtlık bunu hatırlatabilir. Beşinci eve denk gelen Satürn ve Neptün eğlence harcamalarında sınır istiyor. Alacaklarını listele. Kur farkını hesapla. Ortakla anlaşmanın tarihini not al. Kredi borcu için açık bir plan çıkar. Gelecek ayın taksit tarihlerini not al.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay sekizinci evde borç, kredi ve vergi gibi ortak yüklerin hassasiyetini artırıyor; sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni bu konuları sakin ele almana yardım ediyor. On birinci eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür dostça gelen bir ortaklık teklifinde ayrıntıları eksik bırakabilir. İkinci evini etkileyen Plüton kendi gelirin ve değer ölçünde dönüşüm yaratıyor; Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi bunu hissettirebilir. Altıncı evinde kalan Uranüs iş düzeninde ani bir gelir değişikliği getirebilir. Dördüncü evinde kalan Satürn ve Neptün ev giderlerinde disiplin ister. Her teklifin koşulunu yazıya geçir. Büyük harcamayı bölerek yap. Vergi tarihlerini not al. Faturaları vade sırasına koy. Vergi dönemine kadar küçük bir yedek oluştur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yedinci evinden geçen Ay ortakla yapılan ödeme konusunu gündeme getiriyor; Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni bunu karşılıklı anlayışla ele almana yardım ediyor. Onuncu evinde kalan Güneş ve retrodaki Merkür kariyerde prim ya da ödeme planını yeniden düşündürüyor. Birinci eve denk gelen Plüton kendi para anlayışında dönüşüm yaratıyor; öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı bu dönüşümü hissettirebilir. Beşinci evi üzerinde duran Uranüs yaratıcı iş yoluyla beklenmedik gelir fırsatı açabilir. Üçüncü evi üzerinde duran Satürn ve Neptün telefon, internet ve yol masraflarında netlik arıyor. Paylaşılan alışverişte kendi kısmını önceden bildir. İkinci bir fiyat teklifi iste. Telefon paketini gözden geçir. Kayıtlarını düzenli tut. Aylık sabit ödemelerin tarihini telefonuna ekle.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, altıncı evinden geçen Ay çalışma düzeni ve gündelik giderleri gözden geçirmeni istiyor; öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen bunu sakin yapmana yardım ediyor. Altıncı eve denk gelen Mars ve Jüpiter ek mesai fırsatı yaratıyor. Dokuzuncu evi üzerinde duran Güneş ve retro Merkür yolculuk ya da kurs ücretinde eksik bilgi bırakabilir. Dördüncü evini etkileyen Uranüs ev ve aile giderlerinde ani bir değişiklik getirebilir; öğleden sonra Uranüs'le oluşan destekleyici açı bunu destekliyor. İkinci evini etkileyen Satürn ve Neptün gelirde belirsizlik hissi verebilir. On ikinci evinde kalan Plüton görünmeyen bir yükü yüzeye çıkarabilir. Ek mesai ücretini önceden konuş. Rezervasyonları teyit et. Birikimini ayrı hesapta tut. Ev giderlerini yazılı listele.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın