Günlük Para Burç Yorumuna Göre 1 Kasım Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, dördüncü evinden geçen Ay ev, aile ve emlak harcamalarını gündeme getiriyor; sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni bunları sakin değerlendirmene yardım ediyor. Yedinci eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür ortaklarla yapılan ödeme anlaşmasında eksik bilgi bırakabilir, sözleşmeyi yazılı özetle. İkindiye doğru Ay ile Uranüs arasında oluşan uyumlu açı gelir kapısını beklenmedik yerden açabilir, ama risk alma. Onuncu evini etkileyen Plüton iş yerindeki ödeme ya da prim konusunda güç dengesini hissettirebilir; Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi bunu gündeme taşıyabilir. Ev giderlerini bir tabloya yaz. Büyük alışverişi iki gün beklet. Ortakla yapılan her ödemeyi kayda geç. Beklenmedik masraf için küçük bir pay ayır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…