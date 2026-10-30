Günlük Para Burç Yorumuna Göre 31 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Aslan, Mars ve Jüpiter birinci evinde özgüveni yükseltip cömertliği artırıyor; hediye ya da ikram harcamasına üst sınır koy. Dördüncü evini yoklayan geri hareketli Merkür ev ve emlak kalemlerinde unuttuğun bir ödemeyi hatırlatabilir. Ay'ın sabah Merkür'le kurduğu uyumlu üçgen bu kalemleri sakin kafayla sıralamak için uygun bir fırsat. On ikinci evinden geçen Ay gizli giderlerin farkına varmanı sağlıyor. Dokuzuncu evdeki Satürn ve Neptün yurt dışındaki ya da eğitimle ilgili ödemelerde belirsizlik yaratabilir; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bu belirsizliği artırabilir. Sözleşme ve makbuzlarını bir klasörde topla. Beklenmedik bir masraf için küçük bir pay ayır. Komisyon ya da ek gelir teklifini şartlarıyla birlikte oku.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…