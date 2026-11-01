Günlük Para Burç Yorumuna Göre 2 Kasım Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Başak, on ikinci evindeki Ay gözden kaçan küçük giderleri ortaya çıkarıyor; Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu kontrolden çıkan bir harcamaya sürükleyebilir. İkinci eve düşen geri hareketli Venüs neye ne kadar değer verdiğini sorgulatıyor, kullanılmayan bir üyeliği iptal etmek için uygun bir gün. Üçüncü eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür elektronik posta ya da mesaj yoluyla gelen bir fatura notunda hata yaratabilir, öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi bunun ardından sert bir yazışmaya dönüşebilir. Onuncu evde etkisini sürdüren Uranüs kariyer alanında beklenmedik bir kazanç oynaması yaratabilir. Hesapladığın tutarları iki kere doğrula. Makbuzlarını uygulamada fotoğrafla ve tarihle. Ek gelir önerisinde koşulları yazılı iste. Harcamalarını tek tek yaz, gün sonunda toplamı incele.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…