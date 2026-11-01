article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Para Burç Yorumuna Göre 2 Kasım Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Para Burç Yorumuna Göre 2 Kasım Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 2 Kasım Pazartesi gününe özel para falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay beşinci evinde ilerlerken keyif ve gösteriş odaklı alışverişler gözünde parlıyor; öğleden sonra Mars'a kavuşan Ay bu parıltıyı daha da artırıyor. Sekizinci evin gündemini belirleyen Güneş ile Merkür retrosu ortak masraflarda atladığın bir kalemi önüne getirebilir. Ay'ın Merkür'le öğleye doğru kurduğu gergin açı ortakla yürüttüğün para konuşmasında tatsızlığa zemin hazırlayabilir, bu yüzden isteklerini yumuşak ama net bir dille dile getir. Birinci evde etkisini sürdüren Satürn bütçende disiplini şart koşuyor. Önündeki günlerin harcamalarını bir listeye dök. Eğlence için ayıracağın tutarı önceden sabitle. Kartlardaki taksit toplamını yeniden hesapla. Anlık heveslerle verilen kararları sonraya bırak. Hesabına küçük bir birikim kalemi ekle, gün sonunda ekstrene bir göz at.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, dördüncü evinde ilerleyen Ay ev, aile ve mülk giderlerini önüne seriyor; Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu büyük bir alışverişe hızlıca evet demeni kolaylaştırıyor. Yedinci eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür ortaklarla yaptığın ödeme planında eksik bir bilgiyi yüzeye çıkarabilir, bu yüzden sözleşmeyi yazılı özetle. Öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi ortakla yapılan görüşmede yanlış anlaşılmaya zemin hazırlayabilir. İkinci evde etkisini sürdüren Uranüs geliri beklenmedik bir kapıdan hareketlendirebilir, yine de riske girme. Ev giderlerini tek tek kaydet. Büyük alışverişi iki gün olgunlaştır. Garanti ve fatura belgelerini aynı dosyada topla. Ufak bir sürpriz masraf için kenara küçük bir pay bırak. Ödemeleri vade günlerine göre not al.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, üçüncü evindeki Ay kısa yolculuk, satış ve yazışma yoluyla kazanç kapısı aralıyor; ikindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması bu fırsatın peşine hızla düşmene neden oluyor. Altıncı evde etkisini sürdüren Güneş ve retrodaki Merkür iş yerinde bekleyen bir ücret kalemini anımsatabilir, Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi bunu konuşurken sert çıkmana yol açabilir. Birinci evde yer alan Uranüs burcunda beklenmedik bir gelir fikri uyandırabilir. Arkadaşlarla paylaşılan masraflarda sınırını önceden duyur. Fiyat tekliflerini yazılı iste. Gelir ve giderlerini aynı sayfada karşılaştır. Ani yatırım önerilerini bir gece beklet. Gün sonunda hesap hareketlerine göz at ve unutulan bir ödeme olup olmadığını kontrol et. Banka bildirimlerini ihmal etme.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ikinci evinde bulunan Ay maddi güvenlik duygunu ve değer algını öne çıkarıyor; akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum hem kazanç hırsını hem harcama iştahını birlikte kabartıyor. Beşinci evde yer alan Güneş ve retro Merkür keyif ve eğlence bütçeni yeniden ölçmeni öneriyor, sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare bu konuda yakınlarla kırıcı bir cümleye yol açabilir. Sekizinci evde etkisini sürdüren Plüton ortak para ve kredi başlıklarını sertleştirebilir. Onuncu eve düşen Satürn kariyerdeki ödeme beklentisini yavaşlatabilir. Sabit giderlerinin dökümünü çıkar. Beğendiğin ürünü sepette bir gün beklet. Ortak borçlarını gözden geçir. Kısa vadeli bir tasarruf hedefi belirle. Para konularını sakin bir saate sakla, çünkü gergin anda yapılan hesap genellikle yanlış çıkar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundan geçen Ay harcama isteğini ve cömertliğini yükseltiyor; öğleden sonra Mars'a kavuşan Ay bu eğilimi gün ortasında zirveye taşıyor. Birinci evde etkisini sürdüren Mars ve Jüpiter özgüvenini büyütüyor. Dördüncü evin gündemini belirleyen Güneş ile Merkür retrosu evle ilgili geciken bir ödemeyi tekrar gündeme taşıyabilir, Ay'ın Merkür'le öğleye doğru kurduğu gergin açı aile içinde bu konuyu açarken gerilim yaratabilir. On birinci eve düşen Uranüs bir arkadaşın yatırım önerisini göz alıcı gösterebilir. İkram ve armağan harcamasına üst sınır koy. Önerilerin şartlarını yazılı iste. Sözleşme ve makbuzlarını klasöre yerleştir. Ödeme takvimine ek bir rezerv günü ayır. Kart hareketlerini akşam olmadan kontrol et ve cömertliğini sevdiklerine zaman ayırarak da gösterebileceğini unutma.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, on ikinci evindeki Ay gözden kaçan küçük giderleri ortaya çıkarıyor; Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu kontrolden çıkan bir harcamaya sürükleyebilir. İkinci eve düşen geri hareketli Venüs neye ne kadar değer verdiğini sorgulatıyor, kullanılmayan bir üyeliği iptal etmek için uygun bir gün. Üçüncü eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür elektronik posta ya da mesaj yoluyla gelen bir fatura notunda hata yaratabilir, öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi bunun ardından sert bir yazışmaya dönüşebilir. Onuncu evde etkisini sürdüren Uranüs kariyer alanında beklenmedik bir kazanç oynaması yaratabilir. Hesapladığın tutarları iki kere doğrula. Makbuzlarını uygulamada fotoğrafla ve tarihle. Ek gelir önerisinde koşulları yazılı iste. Harcamalarını tek tek yaz, gün sonunda toplamı incele.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, arkadaş çevresindeki Ay sosyal harcamalarını öne çıkarıyor; ikindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması davetlere ve ortak eğlencelere para harcama isteğini yükseltiyor. İkinci evde etkisini sürdüren Güneş ve retrodaki Merkür kazanç planında konuşma payı bırakıyor, Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi masada fazla keskin davranmana neden olabilir. Burcunda duran retro Venüs kendine yaptığın harcamaların anlamını sorgulatıyor. Dokuzuncu evde yer alan Uranüs yurt dışından gelen bir kazanç ihtimali doğurabilir. Bir davete evet demeden önce cüzdanına danış. İlk gelen teklifi bir süre beklet. Ortak giderleri yazılı kayda geçir. Ay sonuna kalan tutarı hesapla. Kişisel alışverişte ihtiyaç ile isteği ayır ve sevdiğin birine alacağın hediyeyi bile bütçeye işle.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcunda buluşan Güneş ve Merkür retrosu para görüşmelerinde sözlerini titizlikle seçmeni istiyor, sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare bu dikkati sınayabilir. Onuncu evinden geçen Ay maaş artışı beklentisini canlı tutuyor, akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum bu yönde cesur bir adım atma isteğini büyütüyor. On ikinci evde yer alan geri hareketli Venüs gizli bir tüketim alışkanlığını ele veriyor. Sekizinci evin gündemini belirleyen Uranüs ortak kaynaklarda beklenmedik bir hareketlenme yaratabilir. Altıncı eve düşen Satürn gündelik harcamalarda düzen arıyor. Düzenli ödemelerini sıralı bir listeye geçir. Her rakamı yazılı doğrula. Ay sonu için sabit bir birikim tutarı koy. Zam konuşmasına hazırlıklı git ve talebini somut sayılarla destekle.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, dokuzuncu evinden geçen Ay yurt dışı, eğitim ya da yayıncılık yoluyla kazanç ihtimalini ısıtıyor; öğleden sonra Mars'a kavuşan Ay bu ihtimale aceleyle sarılmana yol açabilir. On ikinci evde yer alan geri hareketli Merkür unuttuğun bir kart harcamasını ortaya çıkarabilir, Ay'ın Merkür'le öğleye doğru kurduğu gergin açı bunu konuşurken moralini bozabilir. Yedinci eve düşen Uranüs ortakla yürüttüğün ödeme düzeninde beklenmedik bir değişime işaret ediyor. Beşinci eve düşen Satürn ve Neptün keyif harcamalarına sınır çiziyor. Bekleyen alacaklarını tek bir listede topla. Kur farkını ve komisyonları hesaba kat. Ortakla yaptığın anlaşmanın vade gününü işaretle. Borç için açık bir ödeme takvimi hazırla. Rezervasyonlarını iptal şartlarıyla birlikte sakla. Her işlemin açıklamasını oku.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sekizinci evindeki Ay borç, kredi ve vergi gibi ortak yüklere hassasiyeti artırıyor; Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu bu konularda sabırsız davranmana yol açabilir. On birinci eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür dostlardan gelen bir ortaklık önerisinde ayrıntıları eksik bırakabilir, öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi bu ayrıntıyı sorarken tatsızlık yaratabilir. İkinci evin gündemini belirleyen Plüton gelirin ve değer ölçünde sessiz bir dönüşüm başlatıyor. Altıncı evde etkisini sürdüren Uranüs çalışma temposunda beklenmedik bir gelir oynaması getirebilir. Her teklifin koşulunu yazıya dök. Büyük harcamayı iki parçaya böl. Vergi tarihlerini takvime işle. Faturaları vade gününe göre sırala. Ortak girişimin yükümlülüklerini sor ve kendi payını rakamla netleştir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yedinci evinde ilerleyen Ay ortağınla paylaştığınız ödemeleri ön plana çıkarıyor; ikindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması bu konuşmayı sertleştirebilir. Onuncu evde etkisini sürdüren Güneş ve retrodaki Merkür prim ya da kariyerdeki ödeme planını yeniden düşündürüyor, Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi çalışma arkadaşlarıyla tatsızlık çıkarabilir. Birinci eve düşen Plüton para anlayışında kökten bir dönüşüm yaratıyor. Beşinci evde yer alan Uranüs yaratıcı bir iş yoluyla beklenmedik kazanç açabilir. Paylaşılan alışverişte kendi payını önceden bildir. Ödeme yapmadan önce bir fiyat daha sor. Telefon ve internet tarifelerini karşılaştır. Dekontlarını düzenli sakla. Prim konuşmasını yazılı hale getir ve talebini nazik ama net bir dille ilet. Ay sonu hesabını şimdiden düşün.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, altıncı evindeki Ay iş temposunu ve gündelik masrafları gözden geçirmeni istiyor; akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum iş yerinde harcama ve ücret konularında sabırsızlık yaratabilir. Altıncı eve düşen Mars ve Jüpiter ek mesai fırsatı açıyor. Dokuzuncu evde yer alan Güneş ve retro Merkür seyahat ya da eğitim masrafında eksik bilgi bırakabilir, sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare bu yüzden yanlış anlaşılma çıkabilir. İkinci evin gündemini belirleyen Satürn ve Neptün kazanç tarafında belirsizlik duygusu yaratabilir. Mesai ücretini işe başlamadan konuş. Yolculuk rezervasyonlarını doğrula. Birikim için ayrı bir hesap aç. Ev giderlerini yazılı listele. Bilet iptal koşullarını oku ve her ödemenin dekontunu sakla.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın