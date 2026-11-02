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3 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay öğleye dek altıncı evinde yemek düzenini yokluyor; Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren yedinci evinde ilişkilerden gelen duygusal yükü bedenine taşıyabilir. İkinci evdeki Satürn ve Neptün boğazında ve ensende sıkışma hissi bırakabilir. On ikinci evin yükünü taşıyan Plüton geceleri uykuyu bölebilir. Dördüncü evdeki Uranüs göğsünde ve midende huzursuz bir kıpırtı yaratabilir, akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare bunu artırabilir. Yemek saatlerini sabitle. Ayaklarını akşam ılık suya daldır. Yatmadan önce yumuşak bir ses kaydı dinle. Telefon ışığını erkenden kıs. Gün içinde kısa bir yürüyüş yap. Tuzlu atıştırmalıkları azalt. Bacaklarını yastığa dayayarak dinlen. Akşam atıştırmalarını sade tut. Uyumadan önce üç derin nefes al.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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