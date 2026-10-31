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1 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Kasım Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay altıncı evde beslenme düzenini ve günlük alışkanlıkları sınıyor; Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen bu düzeni toparlıyor. İkinci eve denk gelen Satürn ve Neptün ense ve gırtlak çevresinde sıkışıklık hissi doğurabilir; gece saatlerinde Ay ile Satürn arasında oluşan üçgen bunu azaltıyor. On ikinci evi üzerinde duran Plüton uyku düzenini bozabilir. Dördüncü eve denk gelen Uranüs göğüs ve mide bölgesinde huzursuzluk verebilir. Sekizinci evini etkileyen geri hareketli Venüs yoğun duygularla gecenin uykusunu hafifletebilir. Ay'ın Güneş'e gece kurduğu gergin açı sinirlerini gerebilir. Öğünleri düzenle. Ayak bileklerini ılık suya tut. Akşam yumuşak bir ses kaydı dinle. Ekranları erken kapat. Gün içinde kısa bir yürüyüş yap. Gün içinde bol su iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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