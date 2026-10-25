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26 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ekim Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Dolunay üçüncü evinde doğarken kulak, boğaz, sinüs ve akciğer bölgen çok konuşma ve çok mesajlaşma yüzünden yorulabilir; sesini koru. Sabahın erken saatlerinde zihnin berrak olduğundan önemli bir telefon görüşmesini bu saate koymak mantıklı. Güneş dokuzuncu evinde olduğundan gün içinde temiz hava almak, açık alanda yürümek akciğerlerine iyi gelir. Ay'ın Plüton'la yaptığı kare on ikinci evinde uyku ve rüya düzeninde dalgalanma yaratabilir; yatmadan önce kafandaki düşünceleri bir kâğıda yazıp boşalt. Merkür geriye giderken kulak ya da boğaz şikâyetin varsa kontrolü ertelemek yerine bir uzmana danış. Akşam ılık bir çorba ve bal limonlu bir içecek boğazını rahatlatır, böylece geceyi huzurla geçirirsin. Bir kâğıda yazacağın üç cümle zihnini boşaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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