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25 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Ekim Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay para alanından geçerken tatlı, atıştırmalık ve alışveriş yoluyla kendini ödüllendirme isteğin artabilir; bu, günün büyük bir bölümünde mide ve sindirimle ilgili hafif bir ağırlık olarak hissedilebilir. Gün içinde öğünleri düzenli tutmak ve tatlıyı yemekten sonra küçük bir porsiyonla bitirmek dengeni korur. Sabaha karşı Mars'tan gelen destek bedenine hareket isteği vermiş, gün batmadan Jüpiter'le buluşan Ay ise yeni bir yüzme, yoga ya da bakım rutini fikrini aklına getirmiş olabilir. Merkür dokuzuncu evinde geri giderken seyahat varsa ilaç ve temel yedek eşyalarını yanına al. Akşam hafif bir sebze çorbası ve kısa bir yürüyüş uykuna yardım eder. Akşam yemeğinden sonra kısa bir süre ayakta kalmak ve masanın başında uzun kalmamak sindirimini rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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