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22 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ekim Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gece yarısından sonra Ay'ın dördüncü evindeki Uranüs'le karesi uykunu hafif bölebilir; sabah yavaş kalk. İkinci evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı boğaz ve boyun çevrende sertlik hissettirebilir, boynunu iki yana yavaşça çevir. Ay burcunda bütün gün yönsüz kaldığı için duyguların bedenine yansıyabilir; ayaklarını bir sandalyeye uzatıp birkaç dakika dinlen. Akşam dokuzuncu evindeki retro Venüs papatya çayı ve erken uyku için güzel bir zaman. Bol su iç ve hafif yemek tercih et. Arada bir derin nefes alıp ver. Sabahları boynunu ve omuzlarını ısıtan hafif hareketler yap. Tuzlu yiyecekleri azaltıp lifli sebzeleri artır. Akşam telefonu erken bırak, ışıkları kıs ve mümkünse kısa bir yürüyüş yap. Dinlenmeyi ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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