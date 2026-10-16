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17 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Ekim Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, on birinci evden geçen Ay arkadaş toplantılarında uzun süre ayakta kalmana ya da geç saatlere kadar dışarıda olmana yol açabilir; ikinci evindeki Satürn'e öğlenin ardından açılan kare ayaklarında ve ayak tabanlarında yorgunluk bırakabilir. Rahat ayakkabı seçmek ve akşam ayaklarını ılık suyla dinlendirmek bu yükü hafifletir. Dokuzuncu evdeki Venüs retrosu zihinde dağınıklık yaratabilir, kısa bir nefes egzersizi iyi gelir. Soğuk havada kalın giyinmek bağışıklığını korur. Gün içinde yeterince su iç ve geç saatte ağır yemek yemekten kaçın. Ayak tabanını bir top üzerinde yuvarlayarak masaj yapmak kasları gevşetir. Dışarıda geçireceğin saatlerde uzun süre aynı yerde ayakta durmamaya özen göster. Erken uyumaya çalış. Gece ayaklarını yastık üzerinde yukarıda tutmak şişliği önler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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