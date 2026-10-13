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13 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:13
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ekim Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ayaklarında yorgunluk ve bağışıklıkta hafif bir düşüş hissedebilirsin; sıcak bir ayak banyosu ve bol sıvı rahatlatır. Altıncı evdeki Jüpiter Ay'la kare kurarken iş yükünü artırıp mesaiyi uzatabilir, bu da baş ağrısı ve kas gerginliği yaratabilir; her saat başı kısa bir mola vermek bunu önler. Ay'ın dokuzuncu evden geçişi zihni yoğun düşüncelerle meşgul ederek uykuyu zorlaştırabilir. Venüs'ün geri hareketi eski bir kaygının bedende ağırlık bırakmasına neden olabilir. Gün içinde yeterli protein almak enerjini sabit tutar. Dar ayakkabılardan kaçınmak dolaşımı rahatlatır. Akşam ayaklarını yükseğe koyup dinlendirmek şişliği azaltır. Sıcak bir bitki çayı ve erken uyku bağışıklığını destekler. Bol meyve ve sebze tüketmek de enerjini yükseltir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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