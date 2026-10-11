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12 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Ekim Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Mars iş rutininde çalışma temponu yükseltirken ayaklarında yorgunluk ve bağışıklıkta hafif bir düşüş hissedebilirsin. Mars'ın Ay'la yaptığı kare aşırı mesai ya da acil görev yüzünden baş ağrısı ve kas gerginliği yaratabilir, her saat başı kısa bir mola vermek bunu önler. Ay'ın dokuzuncu evde Venüs'le kavuşması duygusal yoğunluğu artırırsa sıcak bir ayak banyosu ve bol sıvı bağışıklığını destekler. Retrodaki Venüs eski bir kaygının bedende ağırlık bırakmasına neden olabilir. Akşam Merkür'le kavuşan Ay zihnini hızlandırdığı için yatmadan önce sakin bir müzik ve ılık bir içecek uykunu kolaylaştırır. Gün içinde yeterli protein almak enerjini sabit tutar. Ayakkabılarını rahat seçmek ve akşam ayaklarını yükseğe koyup dinlendirmek şişliği azaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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