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10 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Ekim Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, duygusal yoğunluk bugün bedenine bağışıklık düşüklüğü ya da ayaklarında yorgunluk olarak yansıyabilir; Yeniay ortak kaynaklar evinde başlıyor. Sabah Ay'ın para evindeki Satürn'le karşıtlığı maddi kaygıyı boyun ve omuzlarına yükleyebilir, kısa bir nefes egzersizi ve omuz çevirme hareketi rahatlatır. Mars'ın iş yerindeki tempoyu artırması baş ağrısına ve kas gerginliğine yol açabilir, her saat başı kısa mola vermek bunu önler. Sıcak bir ayak banyosu ve bol sıvı bağışıklığını destekler. Gece Venüs ile Mars'ın karesi duygusal yoğunluğu artırırsa yatmadan önce sakin bir müzik ve ılık içecek dinlenmeni kolaylaştırır. Gün içinde yeterli protein almak enerjini sabit tutar. Ayaklarını sıkan dar ayakkabılardan kaçınmak ve parmaklarını gün içinde birkaç kez oynatmak dolaşımı rahatlatır. Hafif bir esnemeyle günün sonunda omuzlarını gevşetmek de iyidir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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