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8 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Ekim Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ortaklık ve ikili ilişkilerde yaşadığın duygusal yoğunluk bugün ayaklarında ve bağışıklığında yorgunluk olarak görünebilir. Sıcak bir ayak banyosu ve bol sıvı sana iyi gelir. Mars'ın iş yerindeki tempoyu artırması baş ağrısına ve kas gerginliğine yol açabilir; kısa molalar vermek bunu önler. Ay'ın karşı burcunda boşlukta ilerlemesi dinlenmeyi ve sakin kalmayı destekliyor, ama hayal gücünle fazla meşgulken uyku saatini kaçırma. Yatmadan önce sessiz bir ortam yaratmak daha derin uyumana yardımcı olur. Ayaklarını sıkan dar ayakkabılardan kaçınmak ve gün içinde parmaklarını birkaç kez oynatmak dolaşımı rahatlatır. Gün içinde yeterli protein almaya da dikkat et, atlanan öğünler enerjini düşürür.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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