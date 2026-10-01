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2 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Ekim Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Mars çalışma alanında hızlı ilerlerken gün boyu ayakta kalman ya da çok yürümen gerekebilir; yeni ayakkabılar ayağını vurabilir, bu yüzden bugün rahat ve alıştığın ayakkabıları seç. Parmak aralarını kuru tutmak ve pamuklu çoraplar giymek ayak sağlığını korur. Yönetici gezegenin Neptün, Mars'tan destek aldığı için bedenini dinlemek bugün kolaylaşıyor; halsizlik hissettiğinde kısa bir şekerleme yapmaktan çekinme. Neptün ilaçlara karşı hassasiyeti de artırabilir; kullandığın bir ilacın dozunu kendi başına değiştirmemeye ve prospektüsü dikkatle okumaya özen göster. Ay'ın gece saatlerinde Yengeç'e geçmesiyle hafif bir akşam esnemesi yapmak omurgandaki gerginliği dağıtır. Yoğun bir mesai öncesinde protein içeren bir kahvaltı enerjini gün boyu korur. Lifli beslenmek de sindirimini düzenler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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