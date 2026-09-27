Sevgili Balık, bu hafta iş hayatında para ve emek ilişkisi daha somut biçimde önüne gelebilir. Yeni bir görev teklif edilirse yalnızca işi yapıp yapamayacağını değil, senden ne kadar zaman isteyeceğini de düşün. Mevcut sorumluluklarının üzerine ciddi bir yük ekleniyorsa şartları konuşmak gayet doğal. Haftanın ikinci yarısında vereceğin net bir cevap ileride oluşabilecek karışıklığı baştan önleyebilir.

Maddi konularda mutfak ve günlük yaşam giderlerin artabilir. Özellikle sık sık küçük alışveriş yapmak yerine birkaç günlük ihtiyacı tek seferde planlamak hem zaman hem para açısından daha kullanışlı olabilir. Evde olanı kontrol etmeden aynı ürünü yeniden almamaya dikkat et.

Aşk hayatında ilişkin varsa bu hafta partnerinle para üzerinden değil, parayla bağlantılı bir tercih üzerinden anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Biriniz bir deneyime para ayırmak isterken diğeriniz başka bir hedef için biriktirmeyi tercih edebilir. Bekarsan bu hafta aşkı yeni bir tanışmada aramak yerine kendine dönmek isteyebilirsin; biriyle konuşuyor olsan bile hemen bir ilişki tanımı koymak zorunda hissetmeyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…