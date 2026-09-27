Sevgili Balık, mutfak alışverişi bu hafta düşündüğünden pahalıya gelebilir. Evde ne olduğunu kontrol etmeden markete gidersen aynı ürünü yeniden almak ya da birkaç gün içinde ikinci kez alışveriş yapmak mümkün. Haftalık yemeklerini kabaca düşünerek alışveriş yapmak hem gereksiz ürünleri hem de sonradan vereceğin küçük siparişleri azaltabilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…