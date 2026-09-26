Sevgili Balık, birinin bugün çizdiğin bir sınıra saygı göstermemesi seni üzebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu gergin açı, sınır konusundaki eski bir hassasiyeti tetikliyor. Kırgınlığını içine atmak yerine nazikçe ifade etmen, bugünü daha rahat atlatmanı sağlayacak.

Maddi olarak birine borç verirken ya da harcama yaparken eski bir hayal kırıklığını hatırlayabilirsin; bu sefer daha net sınırlar çizmen, seni benzer bir hayal kırıklığından koruyacak.

Gelelim aşka. Partnerinin bir sözü bugün beklediğinden derin bir iz bırakabilir; bu hassasiyetin kaynağını anlamaya çalışman, aranızdaki iletişimi güçlendirecek. Bekar Balıklar, yeni tanıştığı birine karşı fazla hızlı bağlandığını fark ettiğinde geçmişteki bir örselenmenin izlerini bugün hissedebilir; kendine biraz zaman tanıması, bu bağı daha sağlıklı bir zeminde kurmasına yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…