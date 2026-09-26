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27 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 27 Eylül Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, birinin bugün çizdiğin bir sınıra saygı göstermemesi seni üzebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu gergin açı, sınır konusundaki eski bir hassasiyeti tetikliyor. Kırgınlığını içine atmak yerine nazikçe ifade etmen, bugünü daha rahat atlatmanı sağlayacak.

Maddi olarak birine borç verirken ya da harcama yaparken eski bir hayal kırıklığını hatırlayabilirsin; bu sefer daha net sınırlar çizmen, seni benzer bir hayal kırıklığından koruyacak.

Gelelim aşka. Partnerinin bir sözü bugün beklediğinden derin bir iz bırakabilir; bu hassasiyetin kaynağını anlamaya çalışman, aranızdaki iletişimi güçlendirecek. Bekar Balıklar, yeni tanıştığı birine karşı fazla hızlı bağlandığını fark ettiğinde geçmişteki bir örselenmenin izlerini bugün hissedebilir; kendine biraz zaman tanıması, bu bağı daha sağlıklı bir zeminde kurmasına yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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