Sevgili Balık, içsel bir süreç bugün netleşebilir; Ay'ın kendi burcundan Koç'a geçmesiyle yaşanan dolunay, alışık olmadığın kadar net kararlar almanı sağlayabilir. Hayalperest tarafını bir kenara bırakıp somut bir adım atman, seni rahatlatacak.

Uzun süredir belirsiz kalan bir konu bugün netleşebilir; gerçekçi bir bütçe kurman da bugün kolaylaşacak. Bu netlik, hayalindeki plana daha sağlam bir zemin kazandıracak.

Gelelim aşka. Bugün partnerin senden net bir tavır beklerken, sen kendi duygusal dünyanın bulanıklığında kaybolmuş hissedebilirsin. Duygularını netleştirmeye çalışman, aranızdaki iletişimi bugün kolaylaştıracak. Bekar Balıklar ise hayalindeki profilden uzaklaşıp bugün gerçek biriyle net bir adım atabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…