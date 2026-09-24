Sevgili Balık, kendi burcunda bir gün daha ilerleyen Ay bugün netliğini güçlendiriyor; partnerini gerçekçi bir gözle görmeye devam ederek ilişkini sağlamlaştırabilirsin. Bu gerçekçi bakış ilişkinize sağlam bir zemin sağlayacak ve gelecekteki kararlarınızı kolaylaştıracak.

Bekar Balıklar ise dün fark ettiği hayal-gerçek farkını bugün kendine hatırlatarak ilerleyebilir; bu farkındalık onu gerçek bir bağa daha yaklaştıracak. Hayalindeki tabloyu bir kenara bırakıp karşısındakini olduğu gibi görmesi, bugün ona fayda sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…