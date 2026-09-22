Sevgili Balık, ilişkisi olan Balıklar bugün partnerini olduğu gibi görme konusunda daha net bir farkındalık kazanabilir; Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle başlayan sonbahar ekinoksu, hayalperest bakışını bugün gerçeğe biraz daha yaklaştırıyor. Bu netlik, ilişkinize daha sağlam bir zemin kazandıracak.

Bekar Balıklar ise bugün hayalindeki profilden uzaklaşıp beklenmedik biriyle gerçek bir bağ kurabilir; hayalindeki tabloyu bir kenara bırakıp karşısındakini olduğu gibi tanıması bugün ona fayda sağlayacak. Bu gerçekçi yaklaşım, seni daha önce fark etmediğin bir uyuma yönlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…