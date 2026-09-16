Sevgili Balık, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da ilerlemesi partnerinizi her zamankinden açık sözlü yapıyor. İlişkisi olan Balıklar, partnerinin alışılmadık derecede dürüst bir yorumuyla karşılaşabilir; bunu kalbe değil dürüstlüğe yormanız ilişkinizde güveni pekiştirecek.

Bekar Balıklar için bugün hayalinizdekiyle gerçekte karşılaştığınız kişi arasındaki farkı netçe görebilirsiniz; bu netlik ilk başta hayal kırıklığı gibi hissettirse de aslında sizi doğru kişiye yaklaştıran bir hediye.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…