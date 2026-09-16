Sevgili Balık, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da tüm gün ilerlemesi sizi her zamankinden kararlı, net davranmaya itiyor. Genelde akışa bırakmayı tercih ettiğiniz bir konuda bugün doğrudan bir tavır almanız isteniyor olabilir; bu size zor gelse de sonuçta rahatlayacaksınız.

Para konusunda bugün cömertliğiniz sınırlarınızı zorlayabilir; birine yardım etme isteğiniz güzel ama kendi bütçenizi de unutmayın. Net bir sınır çizmek bu sefer bencillik değil, sağduyu olacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Balıklar bugün partnerinin alışılmadık derecede açık sözlü bir yorumuyla karşılaşabilir; bunu kalbe değil, dürüstlüğe yorun. Bekar Balıklar ise hayalindekiyle gerçekte karşılaştığı kişi arasındaki farkı bugün netçe görebilir, bu netlik aslında bir hediye.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…