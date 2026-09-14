Sevgili Balık, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, sezgilerinizi olağanüstü güçlendiriyor. Kariyer tarafında bir iş arkadaşınızın söylemediği bir şeyi neredeyse kesin olarak hissedebilirsiniz; bu sezgiye güvenin ama gerçeklik payını da göz ardı etmeyin.

Para konusunda bir sözleşme ya da anlaşmayı imzalamadan önce ayrıntıları iki kez okumak sizi olası bir hayal kırıklığından koruyacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Balıklar partnerinin söylemediği bir şeyi bugün ağzından duymuş gibi hissedebilir. Bekar Balıklar ise bir şiirden fırlamış gibi görünen ama oldukça gerçek bir tanışmaya kapı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…