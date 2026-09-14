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15 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 15 Eylül Salı günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, sezgilerinizi olağanüstü güçlendiriyor. Kariyer tarafında bir iş arkadaşınızın söylemediği bir şeyi neredeyse kesin olarak hissedebilirsiniz; bu sezgiye güvenin ama gerçeklik payını da göz ardı etmeyin.

Para konusunda bir sözleşme ya da anlaşmayı imzalamadan önce ayrıntıları iki kez okumak sizi olası bir hayal kırıklığından koruyacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Balıklar partnerinin söylemediği bir şeyi bugün ağzından duymuş gibi hissedebilir. Bekar Balıklar ise bir şiirden fırlamış gibi görünen ama oldukça gerçek bir tanışmaya kapı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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