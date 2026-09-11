Sevgili Balık, Başak Yeni Ayı’nın ardından bire bir yürüttüğün bir işte veya ortaklıkta yeni bir düzen başlayabilir. Bir müşteri ya da çalışma arkadaşın senden daha önce konuşmadığınız bir şey isteyebilir. Merkür-Neptün karşıtlığı nedeniyle “Ben öyle anlamıştım” cümlesinin çıkabileceği bir gün; görev, teslim tarihi veya beklenti değiştiyse konuşmanın sonunda kısa bir mesajla toparla. Böylece birkaç gün sonra aynı meseleyi tekrar açmak zorunda kalmazsın.

Para tarafında yapacağın bir işin ücreti konusunda karşı tarafın söylediği rakamın neleri kapsadığını öğren. Sonradan eklenen masraf ya da fazladan iş seni rahatsız edecekse işe başlamadan konuşmak daha kolay. Özellikle ödeme tarihi belli değilse bunu sormayı unutmamalısın.

Peki ya aşk? İlişkiler alanında gerçekleşen Yeni Ay’ın ardından ilişkin varsa aranızda değiştirmek istediğiniz bir alışkanlığı bugün uygulamaya koyabilirsiniz. Sürekli son anda plan yapıyorsanız örneğin gelecek haftanın bir gününü şimdiden konuşun; “bir ara yaparız” dediğiniz şey yine ertelenmesin. Bekarsan biriyle arandaki durumu çözmeye çalışırken arkadaşlarının yorumlarından çok o kişinin sana nasıl davrandığına bak; kafanı karıştıran bir şey varsa tahmin yürütmek yerine uygun zamanda sormalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…