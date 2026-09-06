Sevgili Balık, Ay’ın Merkür ile kurduğu uyum yaratıcılığını işine taşımanı kolaylaştırabilir. Hazırladığın bir sunum, tasarım, metin ya da fikir üzerinde kendi dokunuşunu göstermen istenebilir ve normalde fazla iddialı bulacağın bir öneri bu kez olumlu karşılanabilir. Başkasının yöntemini takip etmek yerine kendi çözümünü anlatman daha fazla dikkat çekebilir.

Maddi konularda çocuklarla ilgili bir ödeme ya da hobi harcaması gündeme gelebilir. Kurs ücreti, spor ekipmanı, kırtasiye malzemesi, oyun ya da etkinlik bileti gibi bir kalem için ödeme yaparken kayıt dışında istenen ek malzemeleri de hesaba katman toplam tutarı daha doğru görmeni sağlar.

Aşk hayatında Ay ile Venüs arasındaki kare, günün programıyla romantik planlarının çakışmasına neden olabilir. Planladığın özel bir buluşmanın iş, aile ya da saat değişikliği nedeniyle aksaması moralini bozsa da bunu partnerinin ilgisizliği olarak yorumlama. Bekarsan seni güldüren ve yanında rahat hissettiğin biriyle sohbetin flörte dönüşmesi mümkün; özellikle ortak bir eğlence ya da etkinlik aranızdaki yakınlığı hızlandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…