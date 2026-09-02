Sevgili Balık, sabah iletişim kurmak ve görüşmelerini tamamlamak daha kolay olabilir. Ay ev ve aile alanına geçtiğinde ise günün geri kalanında koşturmak yerine daha sakin kalmak isteyebilirsin. Önemli toplantıları erken saatlerde bitirmek, kalan zamanda tek bir işe odaklanmak dağılmanı azaltabilir. Evden çalışıyorsan telefon, televizyon ya da evdeki hareketlilik dikkatini bölebilir.

Evde bozulan bir eşya, eksilen bir ihtiyaç ya da yapılması gereken küçük bir tamirat bütçene eklenebilir. Harcamanın acil olup olmadığını ayırmadan alışveriş yapmamalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, ev ya da aileyle ilgili bir konuda birlikte karar vermeniz gerekebilir. Bekar bir Balık burcu isen, daha önce iletişim kurduğun biri hakkında duyacağın yeni bir bilgi eski fikrini değiştirmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…