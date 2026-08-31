Sevgili Balık, 1 Eylül’de odağınız tamamen eviniz, aileniz ve içsel huzurunuz olacak. İş hayatında üzerinizdeki stresi azaltmak için kendinize güvenli bir alan yaratmak isteyebilirsiniz. Evden yürütülen işler veya gayrimenkul odaklı projeler için oldukça verimli bir gündesiniz.

Parasal konularda ailevi yatırımlar, ev tadilatı veya gayrimenkul alım-satım gibi başlıklar gündeminizi meşgul edebilir. Harcamalarınızda duygusal kararlar vermek yerine mantığınızı ön plana koymanız faydalı olacaktır.

Aşk hayatınızda şefkat, aidiyet ve güven duygusu ön plana çıkıyor. Partnerinizle ev ortamında derin sohbetler etmek aranızdaki samimiyeti artıracaktır. Yalnız Balıklar için aile aracılığıyla veya tanıdık bir ortamda tanışılacak biriyle sıcak bir bağ kurulabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…