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Balık Burcu right-white
26 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 26 Ağustos Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, güne biraz geri çekilerek başlayabilir ve kalabalıktan uzak durmak isteyebilirsin. İş hayatında tek başına çalışmak sana daha fazla verim sağlayabilir. Akşam Güneş-Plüton açısı ise arkadaş çevresi ya da dahil olduğun bir grupla ilgili meseleyi gündeme taşıyabilir. Birinin senden beklediği şey seni baskı altında bırakıyorsa her talebi karşılamak zorunda olmadığını hatırlamalısın.

Maddi konularda kendi hesabını yapabilir, harcamalarını sessizce gözden geçirebilirsin. Ortak bir harcama ya da arkadaşlarla yapılan bir plan ise düşündüğünden fazla masraf çıkarabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, arkadaş çevresinden gelen bir plan ya da dışarıdan birinin beklentisi partnerinle aranda fikir ayrılığı yaratabilir. Başkalarını memnun etmeye çalışmak yerine ikinizin ne istediğine birlikte karar vermek daha doğru olacak. Bekarsan, kalabalık bir ortamda biri özellikle seninle vakit geçirmek isteyebilir; bunu yalnızca bakışlar üzerinden değil, sohbet etmek için gösterdiği çabadan anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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