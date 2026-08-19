Sevgili Balık, bugün sabah ufuk açan projelerin ve gelecek planların konusunda ilham dolu bir karar anındasın. Akrep’teki İlk Dördün, bir eğitim, seyahat ya da vizyon projesinde artık harekete geçmen için seni yüreklendiriyor. Öğleden sonra Ay Yay burcuna, yani kariyer alanına geçtiğinde ise tüm gözler sana çevriliyor ve başarıların daha görünür hale geliyor.

Maddi konularda sabah saatlerinde uzun vadeli bir yatırım veya plan için karar vermek iyi gelecektir. Öğleden sonra ise iş hayatından gelecek sevindirici bir haber bütçeni rahatlatabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün olaylara geniş ve iyimser bir pencereden bakma zamanı. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle geleceğe dair ortak hayallerinizi neşeyle konuşabilirsiniz. Bekar bir Balık burcu isen, farklı bir şehirden veya çevreden biriyle aranızdaki tatlı çekim bugün iyice belirginleşebilir. Bugün kalbinin ne istediğinden emin adımlarla ilerlemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…