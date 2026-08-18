Sevgili Balık, bugün Ay ufuk açan alanında ilerliyor ve zihnin açık kalmaya devam ediyor. İş hayatında dün ilgini çeken o alanı bugün araştırmalısın; merak edip bırakmak sana bir şey kazandırmıyor. Güneş dört gün sonra tam karşı burcuna geçiyor, yani ortaklıklar dönemin başlıyor. Yarınki İlk Dördün iletişimle ilgili bir karar getiriyor.

Maddi konularda uzakla ilgili imkânı bugün araştırmalısın. Ayrıntıları öğrenmeden heveslenmemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de ufkun geniş. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle dün konuştuğunuz plan bugün somutlaşabilir. Bekar bir Balık burcu isen, farklı bir çevreden gelen kişiyle iletişimin sürüyor. Merakının peşinden gitmeye devam etmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…