Sevgili Balık, bugün konuştuğunuz plan somutlaşıyor. Ay ufuk açan alanında ilerliyor ve zihnin hâlâ açık. İlişkin varsa, partnerinle dün konuştuğunuz o hayal bugün gerçek bir plana dönüşebilir. Bir tarih belirlemek, bir yeri araştırmak ya da sadece “gerçekten yapalım” demek bile yeterli. Hayal kurmak güzel, ama bir adım atıldığında ilişkiye asıl heyecanı veriyor.

Bekarsan, farklı bir çevreden gelen kişiyle iletişimin sürüyor. Bu kişi sana kendi dünyanın dışını gösteriyor ve bu merak seni besliyor. Yalnız merakla gerçek ilgiyi ayırt etmelisin; bugün buna dikkat etmen gerekiyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…