Sevgili Balık, bugün Ay ufuk açan alanına geçiyor ve dünkü yanlış anlaşılmaların ardından kalbin nefes alıyor. İlişkin varsa, partnerinle geleceğe dair konuşmak dün yaşadığınız gerginliği tamamen geride bırakmanızı sağlıyor. Bugün küçük detaylara takılmak yerine büyük resme bakmalısınız; birlikte nereye gitmek istediğinizi konuştuğunuzda, dünkü mesele önemsizleşecek.

Bekarsan, senden farklı bir enerjide olan biri ilgini çekebilir. Belki başka bir şehirden, belki bambaşka bir hayattan. Bu fark seni ürkütmemeli; sen zaten sınır tanımayan bir kalbe sahipsin. Bugün merakının peşinden gitmelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…