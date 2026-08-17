Sevgili Balık, bugün Ay ufuk açan alanına geçiyor ve dünkü karmaşanın ardından zihnin açılıyor. İş hayatında farklı bir alan, uzak bir bağlantı ya da yeni bir öğrenme fikri bugün gündemine girebilir. Dün kelimelerin seni yanıltıyordu, bugün ise anlatmak istediğini çok daha rahat ifade ediyorsun. Bir eğitim ya da yeni bir alan araştırmak için güzel bir gün.

Maddi konularda uzakla ilgili bir imkân belirebilir. Farklı bir şehirden ya da alışık olmadığın bir alandan gelen teklif ilgini çekebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ufkun genişliyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle geleceğe dair konuşmak dünkü yanlış anlaşılmaları geride bırakmanızı sağlıyor. Bekar bir Balık burcu isen, senden farklı bir dünyadan gelen biri ilgini çekebilir. Bugün merakının peşinden gitmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…