Sevgili Balık, sezgisel bir yaklaşımla bugün partnerine göstereceğin anlayış aranızdaki bağı derinleştiriyor. Ay'ın Başak'a geçmesi bu sezgiyi somut bir jeste dönüştürmeni kolaylaştırıyor; Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı ise aranızda beklenmedik ama güzel bir an doğmasına neden olabilir.

Yalnızsan, beklenmedik bir anda içindeki bir his doğru çıkabilir. Bu hissi takip ederken ayaklarının yere basmasına izin ver; hayal gücünü gerçekle dengelemen seni sağlıklı bir başlangıca taşır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…