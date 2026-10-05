Hayal gücünü pratiklikle buluşturman bugün partnerinle aranızda küçük ama anlamlı bir ilerleme sağlıyor Balık. Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması empatini genişletirken, Akrep'teki Merkür-Venüs kavuşumu duygularını söze dökmeni bir hayli kolaylaştırıyor.

Yalnızsan, duygusal bir paylaşımın bugün beklediğinden daha olumlu karşılanma ihtimali yüksek. İçindekini söylemekten çekinmemen seni iyi bir yere götürüyor; Venüs'ün retrosu eski bir aşkın hayaletini hatırlatsa da bugünkü akış seni yeni bir hikâyeye de taşıyabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…