Sevgili Balık, uzak yerleri ve inançları yöneten alanda geri hareket eden Venüs bugün partnerinle ortak hayallerinizi yeniden konuşmanı sağlıyor. Satürn ile Güneş'in karşıtlığı ortak kaynaklar ve sorumluluklar konusunu da gündeme getirdiği için hayallerinizi gerçekçi adımlara dökmek ilişkinize derinlik katar. Birlikte bir yolculuk planı yapmak ya da ikinizin de merak ettiği bir konuyu öğrenmeye karar vermek bağınızı güçlendirir. Onun inançlarını ve değerlerini dinlemek sizi birbirinize yaklaştıracak.

Bekarsan başka bir şehirde yaşayan ya da bambaşka bir geçmişe sahip biriyle yeniden yazışmaya başlayabilirsin. Bu mesajlaşmalar içini kıpır kıpır etse de duygularını idealize etmeden ilerlemek önemli. Karşındaki kişiyi hayallerinle değil gerçekleriyle tanımaya özen göster. Kendi hislerine güven ama ayaklarını yere bas. Zaman her şeyi netleştirecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…