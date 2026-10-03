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4 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 

4 Ekim Pazar günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, uzak yerleri ve inançları yöneten alanda geri hareket eden Venüs bugün partnerinle ortak hayallerinizi yeniden konuşmanı sağlıyor. Satürn ile Güneş'in karşıtlığı ortak kaynaklar ve sorumluluklar konusunu da gündeme getirdiği için hayallerinizi gerçekçi adımlara dökmek ilişkinize derinlik katar. Birlikte bir yolculuk planı yapmak ya da ikinizin de merak ettiği bir konuyu öğrenmeye karar vermek bağınızı güçlendirir. Onun inançlarını ve değerlerini dinlemek sizi birbirinize yaklaştıracak.

Bekarsan başka bir şehirde yaşayan ya da bambaşka bir geçmişe sahip biriyle yeniden yazışmaya başlayabilirsin. Bu mesajlaşmalar içini kıpır kıpır etse de duygularını idealize etmeden ilerlemek önemli. Karşındaki kişiyi hayallerinle değil gerçekleriyle tanımaya özen göster. Kendi hislerine güven ama ayaklarını yere bas. Zaman her şeyi netleştirecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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