Sevgili Balık, ortak kaynaklar, borç ve kredi gibi konular bu hafta Terazi Yeniayı'yla gündeme gelebilir. Hafta sonuna doğru ortak bir hesap, sigorta ya da miras gibi mahrem bir maddi konuda yeni bir düzen kurma fırsatın var. İş yerinde Mars'ın Uranüs'le uyumlu açısı tempoyu artırıyor, bu yüzden yapılacaklar listeni sadeleştirmen gerekiyor. Haftanın başında Merkür ile Venüs'ün buluşması içgüdülerini kelimelere dökmeni kolaylaştırıyor.

Maddi olarak seyahat, eğitim ya da belge işleriyle ilgili masraflar çıkabilir; Venüs retrosu bunun için son dakika riskini artırıyor. Bilet, evrak ya da randevu işlerini hafta ortasına kadar kesinleştir.

Peki ya aşk? Uzaktaki ya da geçmişte kalmış biri bu hafta aklına düşebilir. İlişkin varsa hislerini sessizce içine atmak yerine yumuşak bir dille anlatman bağınızı güçlendirir. Tek başınaysan mesafeli bir ilişkiyi ya da eski bir aşkı yeniden değerlendirirken kendini fazla yormamaya çalış.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…