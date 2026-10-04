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Balık Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 5 Ekim - 11 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 5 Ekim - 11 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ortak kaynaklar, borç ve kredi gibi konular bu hafta Terazi Yeniayı'yla gündeme gelebilir. Hafta sonuna doğru ortak bir hesap, sigorta ya da miras gibi mahrem bir maddi konuda yeni bir düzen kurma fırsatın var. İş yerinde Mars'ın Uranüs'le uyumlu açısı tempoyu artırıyor, bu yüzden yapılacaklar listeni sadeleştirmen gerekiyor. Haftanın başında Merkür ile Venüs'ün buluşması içgüdülerini kelimelere dökmeni kolaylaştırıyor.

Maddi olarak seyahat, eğitim ya da belge işleriyle ilgili masraflar çıkabilir; Venüs retrosu bunun için son dakika riskini artırıyor. Bilet, evrak ya da randevu işlerini hafta ortasına kadar kesinleştir.

Peki ya aşk? Uzaktaki ya da geçmişte kalmış biri bu hafta aklına düşebilir. İlişkin varsa hislerini sessizce içine atmak yerine yumuşak bir dille anlatman bağınızı güçlendirir. Tek başınaysan mesafeli bir ilişkiyi ya da eski bir aşkı yeniden değerlendirirken kendini fazla yormamaya çalış.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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