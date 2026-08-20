Sevgili Balık, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık ortak kaynaklarınla kişisel kazanç alanını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında biriyle paylaştığın bir ödeme, sorumluluk ya da maddi yük kendi bütçeni yeniden düzenlemene neden olabilir. Başkasının payına düşen bir masrafı üstlenmeden önce kendi sınırlarını net biçimde görmelisin. Ay Yay burcunda, yani kariyer alanında ilerlediği için iş hayatında daha görünür olabilir ve sorumluluklarının arttığını hissedebilirsin. Bugün kendini kanıtlamaya çalışırken maddi sınırlarını da gözden kaçırmamalısın.

Maddi konularda unutulmuş bir borç, vergi ya da ortak bir ödeme aniden gündeme gelebilir. Rakamları tahmin ederek değil, gerçek tutarları kontrol ederek hareket etmek seni gereksiz bir stresten koruyacaktır.Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün güven, paylaşım ve sınırlar üzerine daha derin düşünceler gündeme gelebilir. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, aranızdaki maddi ya da duygusal paylaşım konusunda konuşmanız gereken bir mesele ortaya çıkabilir. Bekar bir Balık burcuysan, birine karşı hislerini açmadan önce kendini güvende hissetmeye ihtiyaç duyabilirsin. Bugün kendini hazır olmadığın hiçbir konuşmaya zorlamamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…