Sevgili Balık, bugün aşk hayatında dışarıdan gelen etkiler biraz fazla hissedilebilir. İlişkin varsa, bir arkadaş, bir davet ya da çevreden gelen bir yorum partnerinle aranda gereksiz bir gerilim yaratabilir. Başkalarının beklentilerini ilişkinizin önüne koymak yerine kararı ikinizin vermesi daha doğru olacak.

Bekarsan, kalabalık bir ortamda biri özellikle seninle vakit geçirmek isteyebilir. Sadece bakışlara değil, sohbet etmek için gösterdiği çabaya ve yanında kalmak için yarattığı fırsatlara dikkat et. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…