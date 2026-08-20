Sevgili Balık, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, aranızdaki derin ve hassas bir konuyu daha görünür hale getiriyor. İlişkin varsa, aranızdaki güven veya sadakat meselesi bugün açıkça konuşulmak isteyebilir. Belki paylaşılan ortak bir sorumluluk, belki de geçmişten kalan ve hiç dile getirilmemiş derin bir kırgınlık gündeme gelebilir. Sen genellikle bu tür zor konuları erteler, zamanla kendiliğinden düzelmesini beklersin; oysa konuşulmayan bir mesele zamanla daha da ağırlaşabilir.

Bekarsan, birine karşı hislerin olduğu halde tam anlamıyla açılamadığını fark edebilirsin. Kendini korumak adına bıraktığın o mesafe, karşı tarafa soğukluk veya ilgisizlik gibi görünüyor olabilir. Bugün kendini illa bir adım atmak için zorlamamalısın ama bu farkındalığı da göz ardı etmemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…