Sevgili Balık, bugün ilişkinden ne beklediğini bilerek büyük resme bakmalısın. Sabah İlk Dördün eğitim, seyahat ve gelecek planları alanında gerçekleşiyor ve ilişkinin nereye gittiği konusunda net bir cevap istiyorsun. İlişkin varsa, bunu sormaktan çekinmemelisin. Sen genellikle sormaz, hislerinle sezmeye çalışırsın; oysa sezgiyle cevap almak her zaman yeterli olmuyor. Ona “biz nereye gidiyoruz?” diye dürüstçe sorman ikinizi de inanılmaz rahatlatacak.

Bekarsan, farklı bir çevreden veya şehirden gelen biriyle aranızdaki mesafe bugün kapanabilir. Uzaktan yürüyen bir iletişim somut bir adıma dönüşebilir. Öğleden sonra Ay kariyer alanına geçtiğinde ise dikkatin işine kayıyor; asıl adımı sabah saatlerinde atmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…