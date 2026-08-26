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Balık Burcu right-white
27 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 27 Ağustos Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, sabah Güneş-Neptün açısı kariyer beklentilerinle mevcut şartlar arasındaki farkı gözünde büyütebilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise içinde tuttuğun bir meseleyi ortaya çıkarabilir. Akşam Güneş ile Merkür ilişkiler ve ortaklıklar alanında kavuştuğunda bir iş birliği ya da ortak karar konusunda kafan belirgin biçimde toparlanacak.

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar daha anlaşılır hale gelebilir. Akşam rakamları ve sorumlulukları açık açık konuşmak sonradan çıkabilecek yanlış anlamaları azaltacaktır.

Peki ya aşk? Gece Ay’ın burcuna geçmesi duygularını belirgin biçimde yükseltiyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, kendinle ilgili fark ettiğin bir ihtiyaç ilişkinin içinde de konuşulmak isteyebilir. Karşındaki insanın bunu kendiliğinden anlamasını beklemek yerine açıkça anlatman daha iyi olur. Bekar bir Balık burcu isen, sezgilerin oldukça güçlü olabilir ama sadece hislerine yaslanma; karşındaki kişinin davranışlarını da mutlaka hesaba kat. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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