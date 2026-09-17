Çizgi Film Karakterlerinden İlham Aldı: 11 Yaşındaki Çocuk İlk Sergisini Açtı

Karacadağ, AA muhabirine resim çizmeye 6 yaşında başladığını anlattı. Zaman içinde işi yalnızca kâğıt üzerinde kalmamış; çizimlerin yanına üç boyutlu maketler de eklenmiş. Yani elindeki karakterler tuvalden çıkıp somut nesnelere dönüşmeye başlamış. Bu, 11 yaşındaki bir çocuk için tek bir teknikte kalmayı reddetmek anlamına geliyor.

İlham kaynağı ise çok tanıdık: izlediği çizgi filmler ve oynadığı oyunlar. Karacadağ bunu şöyle özetliyor: 'Mesela bazı oyunlardaki karakterler ve çizgi filmdeki karakterleri çiziyorum.' Ama sergideki en dikkat çekici ayrıntı bir taklit değil, bir icat. Küçük ressam kendi karakterini de yaratmış: 'Bir tane de kendi oluşturduğum hayalimde olan bir karakter oluşturdum.'

İlk kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşayan Karacadağ'ın planları da şimdiden netleşmiş durumda. 'İleride büyük bir sergi açmayı düşünüyorum' diyor. Yani 15 eser bir varış noktası değil, ilk durak.