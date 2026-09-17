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Çizgi Film Karakterlerinden İlham Aldı: 11 Yaşındaki Çocuk İlk Sergisini Açtı

Çizgi Film Karakterlerinden İlham Aldı: 11 Yaşındaki Çocuk İlk Sergisini Açtı

Şanlıurfa
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 16:51
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Çoğu çocuk için çizgi film izlemek sıradan bir şeydir. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Rohat Karacadağ için ise bir başlangıç oldu. Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Karacadağ, 6 yaşından beri resim yapıyor ve izlediği çizgi filmlerdeki, oynadığı oyunlardaki karakterleri kâğıda geçiriyor. Aradan geçen beş yılın sonunda ise 11 yaşında ilk kişisel sergisini açtı. 

'Dostlar' adını verdiği serginin 15 eseri, Siverek'in tarihi Humanlar Evi'nde sanatseverlerle buluştu!

Kaynak: AA

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İlk Kalemi 6 Yaşında Eline Aldı, İlhamı İzlediği Çizgi Filmlerden ve Oynadığı Oyunlardan Aldı

İlk Kalemi 6 Yaşında Eline Aldı, İlhamı İzlediği Çizgi Filmlerden ve Oynadığı Oyunlardan Aldı

Karacadağ, AA muhabirine resim çizmeye 6 yaşında başladığını anlattı. Zaman içinde işi yalnızca kâğıt üzerinde kalmamış; çizimlerin yanına üç boyutlu maketler de eklenmiş. Yani elindeki karakterler tuvalden çıkıp somut nesnelere dönüşmeye başlamış. Bu, 11 yaşındaki bir çocuk için tek bir teknikte kalmayı reddetmek anlamına geliyor.

İlham kaynağı ise çok tanıdık: izlediği çizgi filmler ve oynadığı oyunlar. Karacadağ bunu şöyle özetliyor: 'Mesela bazı oyunlardaki karakterler ve çizgi filmdeki karakterleri çiziyorum.' Ama sergideki en dikkat çekici ayrıntı bir taklit değil, bir icat. Küçük ressam kendi karakterini de yaratmış: 'Bir tane de kendi oluşturduğum hayalimde olan bir karakter oluşturdum.'

İlk kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşayan Karacadağ'ın planları da şimdiden netleşmiş durumda. 'İleride büyük bir sergi açmayı düşünüyorum' diyor. Yani 15 eser bir varış noktası değil, ilk durak.

Sergi 1903'te Bazalt Taşından Yapılan Tarihi Humanlar Evi'nde Açıldı

Sergi 1903'te Bazalt Taşından Yapılan Tarihi Humanlar Evi'nde Açıldı

Serginin açıldığı yer de hikâyenin bir parçası. Humanlar Evi, Siverek'in Hasançelebi Mahallesi'nde bulunan ve 1903'te yapılan tarihi bir konak. Yaklaşık 200 metrekarelik iki katlı yapı, bölgenin karakteristik malzemesi olan bazalt taşından inşa edilmiş; ustası ise taş ustası Polo Nişanyan. Ev daha sonra Siverek Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğinde restore edilerek yeniden kullanıma açıldı.

Böylece 120 yılı aşkın bir konağın taş odalarında, bugünün çizgi film ve oyun karakterleri asılı duruyor. Bir çocuk ressamın ilk sergisi için bundan daha kontrastlı bir salon bulmak zor: duvarlar 1903'ten, duvara asılanlar ise tamamen bugünden.

Fikri Dayısından Çıktı: 'Dedim Bunu Bir Sergiye Dönüştürebiliriz'

Bu işin arkasındaki isim Karacadağ'ın dayısı Menderes Al. Al, yeğeninin küçük yaşlardan itibaren resme ilgi gösterdiğini fark ettiğini ve bu ilgiye destek olmak istediğini anlatıyor: 'Onunla beraber ne yapabiliriz diye düşündüm. Dedim bunu bir sergiye dönüştürebiliriz. Bir de disiplinler arası çalışıyor. Heykel, resim, seramik tarzını farklı alanlarda üretmeyi düşünüyor.' 

Yani 11 yaşındaki ressam kendini tek bir malzemeye bağlamıyor. Serginin adı da bu noktada anlam kazanıyor: 'Dostlar'

11 yaşındaki ressamın gelecek eserlerini merakla bekliyoruz!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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