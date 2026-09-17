Çizgi Film Karakterlerinden İlham Aldı: 11 Yaşındaki Çocuk İlk Sergisini Açtı
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Çoğu çocuk için çizgi film izlemek sıradan bir şeydir. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Rohat Karacadağ için ise bir başlangıç oldu. Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Karacadağ, 6 yaşından beri resim yapıyor ve izlediği çizgi filmlerdeki, oynadığı oyunlardaki karakterleri kâğıda geçiriyor. Aradan geçen beş yılın sonunda ise 11 yaşında ilk kişisel sergisini açtı.
'Dostlar' adını verdiği serginin 15 eseri, Siverek'in tarihi Humanlar Evi'nde sanatseverlerle buluştu!
Kaynak: AA
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İlk Kalemi 6 Yaşında Eline Aldı, İlhamı İzlediği Çizgi Filmlerden ve Oynadığı Oyunlardan Aldı
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Sergi 1903'te Bazalt Taşından Yapılan Tarihi Humanlar Evi'nde Açıldı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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