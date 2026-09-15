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Konya'da Tek Öğrencisi Olan Okulun Artık 2 Öğrencisi Var: İlayda'ya Arkadaş Geldi!

Konya'da Tek Öğrencisi Olan Okulun Artık 2 Öğrencisi Var: İlayda'ya Arkadaş Geldi!

Öğretmen Konya okul
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 14:38
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Geçen yıl 'tek öğrencili okul' olarak gündeme gelen Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda bu yıl mevcut ikiye katlandı. Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'ndeki okulda artık iki sıra dolu.

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Geçen yıl sınıfta tek başınaydı

Geçen yıl sınıfta tek başınaydı

Okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ, geçen eğitim-öğretim yılında okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu'ya eğitim verdi. Koca bir okulda tek bir öğrenci, tek bir öğretmen.

Bu yıl 4'üncü sınıfa geçen İlayda'ya ise arkadaş geldi! Nur Özdemir 1'inci sınıf öğrencisi olarak okula yeni başladı. Böylece okuldaki öğrenci sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

İlk dersin konusu: Kardeşlik

İlk dersin konusu: Kardeşlik

Öğretmen Muhammed Bağ, iki öğrencisinin eğitimine Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullarda aldığı karar doğrultusunda Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' temasıyla başladı.

İlayda ve Şerife Nur da okuldaki tahtaya 'Kardeşlik' yazısını yazdı. İki kişilik bir sınıf için bundan daha uygun bir ilk ders konusu zor bulunur, değil mi? :)

Öğretmenleri hem eğitimlerini hem yollarını üstlendi

Öğretmen Bağ'ın görevi sınıfla sınırlı değil. Öğrencilerinin okula ulaşımına da destek olan Bağ'ın, İlayda ve Şerife Nur'u kendi aracıyla okula getirip ders bitiminde evlerine bıraktığı öğrenildi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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