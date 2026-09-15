Konya'da Tek Öğrencisi Olan Okulun Artık 2 Öğrencisi Var: İlayda'ya Arkadaş Geldi!

Öğretmen Muhammed Bağ, iki öğrencisinin eğitimine Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullarda aldığı karar doğrultusunda Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' temasıyla başladı.

İlayda ve Şerife Nur da okuldaki tahtaya 'Kardeşlik' yazısını yazdı. İki kişilik bir sınıf için bundan daha uygun bir ilk ders konusu zor bulunur, değil mi? :)

Öğretmenleri hem eğitimlerini hem yollarını üstlendi

Öğretmen Bağ'ın görevi sınıfla sınırlı değil. Öğrencilerinin okula ulaşımına da destek olan Bağ'ın, İlayda ve Şerife Nur'u kendi aracıyla okula getirip ders bitiminde evlerine bıraktığı öğrenildi.