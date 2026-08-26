Sevgili Balık, akşam Güneş ile Merkür tam karşı burcunda kavuşuyor ve ilişkiler konusunda zihinsel bir açıklık getiriyor. İlişkin varsa, ilişkinizin geleceği ya da aranızdaki bir mesele hakkında konuşmak için güçlü bir zaman. Büyük sözler vermekten çok ne istediğinizi açıkça söylemeniz yeterli. Gece Ay’ın burcuna geçmesiyle duyguların daha da belirginleşebilir; bu yüzden kendi ihtiyacını saklamamaya çalış.

Bekarsan, Ay’ın burcuna geçmesi sezgilerini güçlendiriyor ve birinden aldığın enerji sana çok şey söylüyor gibi gelebilir. Hislerini önemse ama tek ölçü olarak kullanma. Karşındaki kişinin davranışı da söyledikleriyle uyuşuyorsa çok daha rahat ilerleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…